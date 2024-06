Tickets für den Showcase mit Nico Santos gewinnen

Im Rahmen der Energy Live Session kommt der deutsche Superstar Nico Santos für einen Auftritt in die Schweiz. Blick verlost 5 x 2 Tickets für die Show in intimen Rahmen am 2. Juli im Garage Club in St. Gallen.

Der deutsche Sänger Nico Santos spielt an der Energy Live Session.

Nico Santos kommt mit seinen Hits wie «Rooftop», «Would I Lie to You» oder «Where You Are» an die Energy Live Session. Der in Mallorca aufgewachsene Sänger hat nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrfach Gold- und Platinauszeichnungen erhalten, sondern feiert auf der ganzen Welt Erfolge. Das Ausnahmetalent überzeugt dabei mit seiner Vielseitigkeit: Seine Genres reichen von Pop über R&B bis Deep House.

Gewinne für die Energy Live Session mit Nico Santos am 2. Juli im Garage Club in St. Gallen zwei Tickets. Der Superstar bringt mit seiner beeindruckenden Stimme, seinen grössten Hits und seiner charmanten Art den Sommer in die Schweiz.

Teilnahmeschluss ist der 26. Juni 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.