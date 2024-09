Am 19. September findet in der Spinnerei in Emmenbrücke die nächste Energy Live Session statt. Blick verlost 3 x 2 VIP-Tickets sowie weitere 5 x 2 Tickets für den Showcase mit der italienischen Band The Kolors.

Gewinne zwei VIP-Tickets für die Energy Live Session mit The Kolors.

2023 verwandelten sie das Letzigrund beim Energy Air in eine «Italodisco», nun kommen The Kolors mit neuen Songs an die Energy Live Session in Emmenbrücke. Die Band ist seit 2010 gemeinsam unterwegs, erlangte fünf Jahre später richtig grosse Aufmerksamkeit durch den Gewinn einer italienischen Casting-Show. Ihr Album «Out» stürmte die italienischen Charts und wurde vierfach mit Platin ausgezeichnet. Dank Tiktok und Instagram erlangten sie durch ihren modernen Pop und ihrem extravaganten Aussehen auch ausserhalb Italiens grosse Bekanntheit.

Bei der Energy Live Session kannst du the Kolors hautnah erleben! Wir verlosen unter anderem VIP-Tickets für den Showcase am 19. September in der Spinnerei in Emmenbrücke. Tickets gibt es wie immer nur zu gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.