Das Mundartduo Dabu Fantastic ist dank ihrem Album «Ciao Baby, Ciao» am Höhenpunkt angelangt. Um den Tourabschluss gebührend zu feiern, gibt es im November gleich zwei besondere Konzertabende. Wir verlosen für beide Shows je 5 x 2 Tickets.

Dabu Fantastic blickt auf ihre bisher erfolgreichste Zeit zurück. Ein viel gelobtes Album, die dazugehörige Doku, eine komplett ausverkaufte Tour und riesige Festivalauftritte sorgten bei Dabu Bucher und DJ Arts für unzählige Glücksgefühle. Zum Abschluss dieser Ära folgen im November gleich zwei besondere Shows. Nachdem die Show für den 22. November nach einer Woche bereits restlos ausverkauft war, fügte die Zürcher Band für den 21. November eine zweite hinzu.

Das Duo lädt zur einzigartigen Liveshow unter dem Motto «Nomal Sone Nacht» im traditionsreichen Sternensaal in Bümpliz. Die Location befindet sich nur wenige Meter von Dabus neuem Wohnort entfernt. Dabei wird die gesamte Show als Live-Album aufgezeichnet, um die Magie und Spielfreude der «Ciao Baby, Ciao»-Tour für immer festzuhalten. Es wird eine Nacht, die ewig in Erinnerung bleiben soll, für die Fans, die Band und die Crew. Nach dem Tourabschluss wird sich Dabu Fantastic für einige Zeit von der Bühne verabschieden, um in Ruhe neue Musik zu schreiben und aufzunehmen.

Blick verlost für die beiden Shows von Dabu Fantastic am 21. und 22. November 2025 im Sternensaal in Bümpliz je 5 x 2 Tickets. Sei beim Tourabschluss des Duos dabei und geniesse eine perfekte Nacht, bei der noch ein letztes Mal getanzt, gelacht und gefeiert wird.

Teilnahmeschluss ist der 6. April 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.