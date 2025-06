Elektrobeats auf dem Flughafengelände Blick verlost VIP-Tickets für das Aero Festival

Der Flughafen Bern-Belp verwandelt sich am 27. und 28. Juni 2025 in ein Outdoor-Festival mit bester elektronischer Musik. Gewinne zwei Tickets und sei am Samstag beim EDM-Festival direkt neben dem Rollfeld dabei.

Publiziert: vor 54 Minuten | Aktualisiert: 12.06.2025 um 16:43 Uhr