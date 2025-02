Die Young Boys empfangen am 8. März die Lausanner im Wankdorf. Blick verlost unter anderem 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel. Komm dabei in den Genuss kostenloser Verpflegung und bester Sitzplätze.

Filip Ugrinic und seine Teamkollegen jubeln nach dem Tor gegen Lausanne-Sport. Foto: keystone-sda.ch

YB ist wieder in Form! In den letzten zehn Spielen holten die Berner am meisten Punkte und kämpften sich Schritt für Schritt an die Spitzenplätze heran. Sogar auf den aktuellen Leader sind es nur noch wenige Punkte Rückstand. Somit ist der Meister trotz schwacher Vorrunde wieder im Titelkampf angekommen.

In der 27. Runde der Super League treffen die Young Boys auf Lausanne-Sport. Bereits Anfang Februar standen sich die beiden Teams gegenüber, mit dem besseren Ausgang für YB. Können die Berner ihren Aufwärtstrend fortsetzen?

Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel am 8. März und erfahre es live im Wankdorf. Geniesse Gratis-Verpflegung am Buffet in der Valiant Lounge und Top-Sitzplätze auf der Haupttribüne. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Duell zwischen YB und Lausanne-Sport.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 26. Februar 2025. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.