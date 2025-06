Erlebe das grösste Latin-Festival Europas in Zürich! Das Caliente verwandelt das Kasernenareal vom 4. bis 6. Juli in eine vibrierende Partyzone. Neben Tickets für das Festival verlosen wir einen Flug für zwei Personen mit Edelweiss nach Kolumbien.

1/6 Das Caliente bringt die lateinamerikanische Lebensfreude nach Zürich. Foto: Peter Zingg

«Caliente!» ist weit mehr als nur ein Festival – es ist ein Fest für die Sinne, das die Hitze und Leidenschaft Lateinamerikas direkt nach Zürich bringt. Seit Jahren begeistert das grösste Latin-Festival Europas Tausende von Besucherinnen und Besuchern mit seiner einzigartigen Mischung aus mitreissender Musik, exotischen Tänzen und einer ausgelassenen Stimmung. Das Kasernenareal wird dabei zum pulsierenden Herzen der Fiesta, wo Salsa-, Merengue- und Reggaeton-Rhythmen die Luft erfüllen und zum Tanzen einladen. Von Livekonzerten internationaler Stars bis hin zu farbenfrohen Paraden und kulinarischen Köstlichkeiten – «Caliente!» ist ein wahrer Kurzurlaub für alle Sinne.

Blick verlost im Rahmen des Caliente-Festivals einen Direktflug in der Economy Max für zwei Personen mit Edelweiss ins Ferienparadies Cartagena oder nach Bogotá in Kolumbien im Wert von rund 3000 Franken. Geniesse im südamerikanischen Land karibische Traumstrände, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, faszinierende Nationalpärke und vieles mehr. Zudem verlosen wir 15 x 2 Tickets für das Caliente-Festival auf dem Kasernenareal Zürich am Freitag, 4. Juli 2025. Sichere dir die Chance, zusammen mit deiner Begleitung einen unvergesslichen Abend voller lateinamerikanischer Rhythmen und guter Laune zu erleben!

Teilnahmeschluss ist der 29. Juni 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.