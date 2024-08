Am 30. und 31. August findet in Spiez BE das Seaside Festival statt. Beim Festival mit atemberaubender Atmosphäre am Thunersee warten nationalen und internationalen Top-Acts. Blick verlost für das Festival 25 x 2 Zweitagespässe.

Gewinne Tickets für das Seaside Festival in Spiez

Die Stars kommen an den Thunersee

1/2 Zum 7. Mal findet in Spiez das Seaside Festival statt.

Das Seaside Festival findet in der wunderschönen Spiezer Bucht statt. Eingebettet zwischen Weinbergen sorgt die atemberaubende Aussicht auf das Schloss Spiez, das beeindruckende Bergpanorama der Berner Alpen und den Thunersee für eine einmalige Atmosphäre. Und das Line-up kann sich sehen lassen: Die Top-Acts wie Rag'n'Bone Man, James Blunt, Baschi, Scooter, Tokio Hotel, 77 Bombay Street und Dana werden den Besuch in Spiez garantiert zum Highlight machen. Das Festival bietet zudem eine breite Auswahl an leckerem Essen und Getränken.

Gewinne zwei Zweitagespässe für das Seaside Festival am 30. und 31. August in Spiez. Mache bei unserem Gewinnspiel mit und geniesse zwei Tage beste musikalische Unterhaltung am wunderschönen Thunersee.

Teilnahmeschluss ist der 18. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.