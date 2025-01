Vom 30. Januar bis 2. Februar 2025 findet die Man's World erneut in Zürich statt. Gewinne jetzt Tickets für das Event, welches alles bietet, was das Männerherz begehrt.

1/2 Bei der Man's World gibt es alles zu entdecken, was das Männerherz höher schlagen lässt. Foto: Sören Funk für Man's World

Die Man’s World ist die ideale Anlaufstelle für Männer, die auf der Suche nach den neuesten Trends und Produkten sind. Seit ihrer ersten Durchführung hat sich die Messe zu einem Highlight im Zürcher Veranstaltungskalender entwickelt. In diesem Jahr präsentieren mehr als 120 sorgfältig ausgewählte Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Dabei gibt es nicht nur spannende Neuheiten zu entdecken, sondern auch zahlreiche Überraschungen und Attraktionen. Egal, ob du dich für Technik, Autos, Outdoor-Aktivitäten oder Gastronomie interessierst, bei der Man's World findest du alles, was dein Herz höherschlagen lässt.

Für den Eröffnungsabend mit der Opening-Party am 30. Januar 2025 in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon verlosen wir 24 x 2 Tickets. Zudem verlosen wir weitere 30 x 2 Tickets inklusive eines Drinks für den Besuch am Tag nach Wahl zwischen dem 31. Januar und dem 2. Februar.

Teilnahmeschluss ist der 19. Januar 2025. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.