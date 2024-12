«Better Man» bringt das aussergewöhnliche Leben des Superstars auf die Grossleinwand. Blick lädt zur exklusiven Premiere des Films am 18. Dezember in Zürich. Wir verlosen 95 x 2 Tickets, inklusive Apéro, Popcorn und Softgetränk.

Tickets für die Schweizer Premiere von «Better Man» in Zürich gewinnen

Tickets für die Schweizer Premiere von «Better Man» in Zürich gewinnen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Der neuste Streich von Robbie Williams (50) erzählt die Geschichte über den Aufstieg des gefeierten und dann gefeuerten Boyband-Lieblings zum charismatischen Showman. Der Film beleuchtet die Erfahrungen und Erfolge, die den Entertainer geprägt haben, und zeigt seinen Kampf mit seinen Dämonen auf und neben der Bühne. Dabei inszeniert Regisseur Michael Gracey das Leben des Superstars aussergewöhnlich intim und erfrischend anders: «Von Anfang an waren wir entschlossen, Robbie Williams nicht so darzustellen, wie die Welt ihn sieht, sondern wie er sich selbst sieht.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Better Man» ist ab 1. Januar 2025 im Kino zu sehen. Robbie Williams hat für den Film seine Songs nochmals neu eingesungen und war von Anfang an in das Filmprojekt involviert. Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern ist er einer der erfolgreichsten, beliebtesten und grössten Entertainer der Welt.

Blick lädt bereits am 18. Dezember zur exklusiven Schweizer Premiere von «Better Man» im Kino Frame in Zürich. Sei bei der Vorstellung dabei und komme in den Genuss eines vielfältigen Apéros sowie je einem Popcorn und einem Softgetränk.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 9. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.