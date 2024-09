Am 5. Oktober kommt die Show «Paw Patrol Live – Das grosse Piratenabenteuer» ins Hallenstadion Zürich. Wir verlosen 7 x 4 erstklassige Tickets für die Nachmittagsshow.

Auf die Paw Patrol warten viele neue Abenteuer. Foto: Dan Norman Photography

Die Paw Patrols kehren zurück und begeistern die Fans erneut mit einer brandneuen Show: «das grosse Piratenabenteuer». Am 5. Oktober macht die beliebte Kinderserie Station im Hallenstadion Zürich und bringt eine aufregende Live-Performance voller Musik, Action und Teamwork auf die Bühne. Die tapferen Welpen Chase, Marshall, Skye und das restliche Team begeben sich zusammen mit ihrem Anführer Ryder auf eine spannende Schatzsuche.

In der Abenteuerbucht ist alles für die grosse Piratenfeier bereit, doch dann taucht Käpt’n Tollpatsch in einer mysteriösen Höhle auf und entdeckt eine geheime Piratenschatzkarte. Natürlich erfährt auch Bürgermeister Besserwisser davon und versucht, den Schatz zuerst zu finden. Jetzt heisst es für die Vierbeiner der Paw Patrol: «Alle Pfoten an Deck!»

Mit jeder Menge Heldentaten, cleveren Problemlösungen und mutigen Rettungsaktionen bringt Paw Patrol das Abenteuer live auf die Bühne – und du kannst dank Blick dabei sein! Wir verlosen Tickets der Kategorie 1 für die Vorstellung um 14.00 Uhr im Hallenstadion Zürich. Sichere dir und deinen Begleitern jetzt die Chance, um Ryder und sein Team live in Action zu erleben.

Foto: Dan Norman Photography

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 25. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.