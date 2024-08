Die «Young Artists – Best of Switzerland»-Show tourt auch 2024 wieder durch die Schweiz. Wir verlosen 15 x 2 Tickets für die Vorstellung in Obergösgen und 24 x 2 Tickets in Basel.

Gewinne zwei Tickets für die Show «Young Artists – Best of Switzerland» in «Das Zelt»

Gewinne zwei Tickets für die Show «Young Artists – Best of Switzerland» in «Das Zelt»

Erlebe faszinierende Kunsttücke in «Das Zelt».

Sie gehören zu den Besten, was die Schweizer Unterhaltungsbranche zu bieten hat. Die jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sorgen mit atemberaubender Akrobatik, grossartigen Stimmen und lebensfroher Comedy für eine grossartige Show. An einem Abend bringt «Young Artists – Best of Switzerland» die aufstrebenden Talente aus Comedy, Musik und Zirkus auf eine Bühne.

«Das Zelt», das grösste Schweizer Tourneetheater, setzt sich seit Beginn für die Nachwuchsförderung ein. Moderiert und präsentiert wird die Show von Christina Luft und Luca Hänni. Ob Akrobaten, Sängerinnen, Tänzer, Comedians, Musiker, hier ist für jeden im Publikum etwas Spektakuläres dabei.

Gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für die Show «Young Artists» am 7. September in Obergösgen SO oder für am 21. September in Basel und sichere dir einen unvergesslichen Abend!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 28. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.