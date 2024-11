Gewinne eine private Kinovorstellung für den Film «Der Vierer»

Ab dem 28. Oktober ist die köstliche Komödie «Der Vierer» in den Schweizer Kinos zu sehen. Blick verlost eine private Kinovorstellung im Buckinski Imaculix in Zürich für zehn Personen. Schaue den Film mit deinen Freunden im exklusiven Kinosaal.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

In der Beziehung der Karrierefrau Sophie und ihrem Partner Paul ist die Luft raus. Beide sind sich einig, dass ein frischer Wind in die Beziehung muss. Ihre Lösung: ein Vierer, der das eingeschlafene Liebesleben wiederbeleben soll. Doch was sich in der Theorie aufregend anhört, erweist sich in der Praxis deutlich schwieriger als geplant. Ihr Date, die impulsive Mia und der leicht verstockte Lukas, glühen in der Bar schon einmal vor. Und auch bei Sophie und Paul läuft es zu Hause heiss, nur leider anders als gedacht. Der grosse Abend droht immer mehr zu eskalieren. Dabei bleibt kein Geheimnis verborgen, keine Lüge unangetastet und kein Auge trocken.

Gewinne eine private Kinovorstellung für die Komödie «Der Vierer» im Buckinski Imaculix in Zürich. Schaue den Film mit deinen besten Freunden und geniesse ein exklusives Kinovergnügen. Zusätzlich verlosen wir 20 x 2 Freikarten für «Der Vierer».

Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.