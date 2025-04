Am 10. Mai feiern Hundefreunde in der ganzen Schweiz den Tag des Hundes. Zu diesem Anlass verlost Blick 20 Einkaufsgutscheine von Qualipet im Wert von je 100 Franken – damit du deinem vierbeinigen Freund eine ganz besondere Freude bereiten kannst.

Verwöhne deinen treuen Begleiter zum Tag des Hundes mit einem ganz besonderen Geschenk! Foto: IMAGO/blickwinkel

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Hundefreunde streichen sich den 10. Mai im Kalender ganz fett an: An diesem Tag organisiert die Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) wieder den nationalen Tag des Hundes. Mehr als eine halbe Million Hunde leben in der Schweiz – sie bereichern unser Leben, übernehmen wichtige Aufgaben und sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Ob als Assistenzhund, der im Alltag hilft, oder als treuer Begleiter und Familienmitglied – Hunde leisten viel und zaubern täglich Freude.

An diesem besonderen Tag öffnen Vereine aus der ganzen Schweiz ihre Pfo(r)ten – für langjährige Hundehalter, neue Hundebesitzerinnen und -besitzer sowie alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund anzuschaffen. Entdecke spannende Aktivitäten, erfahre mehr über «den besten Freund des Menschen» und tausche dich mit anderen Hundefans aus – Zwei- wie Vierbeiner sind herzlich willkommen.

Passend zu diesem Anlass verlost Blick 20 Qualipet-Gutscheine im Wert von je 100 Franken. Damit kannst du deinem Hund ein neues Spielzeug, hochwertiges Futter oder ein praktisches Accessoire gönnen – denn auch unsere Vierbeiner verdienen hin und wieder etwas ganz Besonderes.

