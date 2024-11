Am 15. Dezember 2024 verwandelt sich die Zürcher Innenstadt in eine festliche Laufstrecke. Gewinne zwei Tickets, erlebe das einmalige Lauferlebnis durch die Gassen Zürichs und tu dir kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal etwas Gutes.

Teilnehmer beim Zürcher Silvesterlauf 2023 Foto: KEYSTONE/Michael Buholzer

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Wenn die Weihnachtsmärkte öffnen und Zürich in festlichem Glanz erstrahlt, wird es Zeit für den Zürcher Silvesterlauf. Am 15. Dezember 2024 ist es wieder so weit: Tausende Läuferinnen und Läufer machen sich jährlich auf den Weg durch die festlich geschmückten Gassen der Stadt. Ob jung oder alt, sportlich oder entspannt – der Lauf bietet für jede und jeden die passende Kategorie und Distanz.

