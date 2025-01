Das preisgekrönte Musical «The Book of Mormon» kommt nach Zürich! Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung am 4. oder 6. Februar 2025 im Theater 11 und erlebe einen unverschämt komischen Abend.

Wir verlosen Tickets für die Musical-Komödie «The Book of Mormon»

Der Broadway-Hit in Zürich

Ein unterhaltsames Musical voller Humor und mitreissender Musik kommt nach Zürich. Foto: Pressebilder

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das Musical «The Book of Mormon» ist eine lustige und freche Show, die weltweit bereits Millionen Menschen begeistert hat. Erzählt wird die Geschichte von zwei jungen Mormonen, die ihre Mission in Uganda erfüllen sollen. Was sie dort erleben, ist chaotisch, witzig und garantiert für viele Lacher gut.

«The Book of Mormon» stammt von den Schöpfern der TV-Serie «South Park» und dem Co-Autor von «Die Eiskönigin». Die preisgekrönte Musical-Komödie war auf der ganzen Welt ein riesiger Erfolg. Jetzt kommt der Broadway-Hit vom 4. bis 23. Februar nach Zürich ins Theater 11.

Blick verlost je 10 x 2 Tickets für die Vorstellungen des Musicals «The Book of Mormon» am 4. und 6. Februar im Theater 11 in Zürich. Mach mit und geniesse mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Abend voller Humor und toller Musik.

Teilnahmeschluss ist der 26. Januar 2025. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.