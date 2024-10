Das Zelt präsentiert: Die Zukunft des Entertainments Gewinne Tickets für Das Zelt Young Artists

Am 19. Oktober 2024 findet in Aarau die spektakuläre Show «Young Artists – Best of Switzerland» statt. Erlebe die aufregendsten Nachwuchstalente der Schweiz live in Schachen Aarau. Wir verlosen 25 x 2 Sitzplatztickets für dieses atemberaubende Event!