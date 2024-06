Gewinne Tickets für das Konzert der Esteriore Brothers

Das Zelt, das grösste Schweizer Tourneetheater, gastiert vom 7. Juli bis zum 11. Juli in Meilen ZH. Für die Show mit den Esteriore Brothers am 7. Juli verlosen wir 15 x 2 Tickets.

Die Esteriore Brothers kommen nach Meilen mit ihrem neuen Album «Viva Italia».

Vom 7. bis 11. Juli gastiert Das Zelt in Meilen. Zum Auftakt treten die Esteriore Brothers im Tourneetheater auf. Die vier italienischen Brüder kommen mit ihrem neuen Album «Viva Italia». Auf ihrer Tour möchten Piero, Mimmo, Gabriele und Amedeo mit ihrer italienischen Pop-Musik und gefühlvollen Balladen den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern. Ihren Durchbruch feierten die Esteriore Brothers 2019 in der italienischen Fernsehsendung «Tu Si Que Vales», im Dezember 2020 veröffentlichten sie ihr erstes Album «To Get Her». Auch im Internet sind die Brüder grosse Stars. Auf Tiktok erreichte ihre A-Cappella-Version von «Sarà perché ti amo» über 6 Millionen Views.

Also verpasse deine Chance nicht und melde dich bei unserem Gewinnspiel an. Denn Blick verlost für den Auftritt der Esteriore Brothers am 7. Juli in Das Zelt in Meilen 15 x 2 Tickets.

