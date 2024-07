Nach einer erfolgreichen «geit de scho…»-Tour schliessen die Genderbüebu ihre Tour mit einem Open Air ab. Am 10. August spielt das Schwyzerörgeliquartett auf der Festwiese Stapfen in Naters VS. Wir verlosen 30 x 2 Tickets.

1/2 Für den Abschluss ihrer erfolgreichen Tour begeben sich die Genderbüebu nach Naters.

Seit 20 Jahren beschäftigt sich, das Schwyzerörgeliquartett aus dem Wallis, mit der Ländlermusik. Nun waren die Genderbüebu seit Dezember 2023 auf Tour, alle Auftritte waren ausverkauft. Am 10. August wird ihre Tour mit einem Open Air in Naters VS beendet. Wie sich schon auf der Tour zeigte, wissen die Genderbüebu genau, wie sie den Nerv des Publikums treffen. Ziemlich sicher werden sie das in Naters auch wieder machen. Mit ihrem Konzept, das Wallis in die gesamte Schweiz zu bringen, haben sie in dieser Zeit viele Sympathiepunkte sammeln können. Ausserdem werden beim Fest weitere Formationen wie das Trio Vollgas oder Ländlergiele Hubustei auftreten, den Abschluss macht die Band Volxrox und DJ Tom-S.

Freue dich auf einen tollen Tag mit viel Ländlermusik. Blick verlost für das Genderbüebu Open Air am 10. August in Naters 30 x 2 Tickets.

