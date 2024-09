Die Chippendales sind zurück und feiern ihr 45-Jahr-Jubiläum! Wir verlosen Sitzplatztickets für ihre Auftritte am 2. und 3. Oktober im Volkshaus Zürich. Sichere dir die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis mit der weltweit bekanntesten Männerrevue.

Die Chippendales kommen im Oktober wieder in die Schweiz.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 in Los Angeles haben die Chippendales die Welt der heissen Unterhaltung erobert und gelten bis heute als die Nummer 1 unter den Männerrevuen. 2024 feiern sie ihr 45-Jahr-Jubiläum mit einer internationalen Tour, die ihre Fans rund um den Globus begeistern wird. Am 2. und 3. Oktober 2024 gibt es in Zürich die Möglichkeit, die legendäre Show live zu erleben.

Die «Welcome to the Chippendales»-Tour verspricht heisse Tanzperformances, neue Choreografien und eine mitreissende Show, die das Publikum von den Sitzen reisst. Mit mehr als 400 geplanten Auftritten weltweit und einer Produktion, die bereits mit mehreren «Best of Las Vegas»-Awards ausgezeichnet wurde, zählen die Chippendales zu den absoluten Highlights im Showbusiness.

Blick bietet dir die exklusive Chance, diese heisse Show im Volkshaus Zürich live zu erleben. Wir verlosen 10 x 2 Sitzplatztickets für die Chippendales-Show am 2. Oktober sowie 5 x 2 Tickets für den 3. Oktober 2024. Erlebe eine unvergessliche Nacht voller Entertainment, heisser Moves und purer Energie, die nur die Chippendales bieten können!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 11. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.