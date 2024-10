Im zweiten Heimspiel in der Ligaphase der Champions League treffen die Young Boys auf Inter Mailand mit Yann Sommer. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel am 23. Oktober im Wankdorf. Geniesse neben besten Plätzen kostenlose Verpflegung in der Champions Lounge.

Vor ausverkauftem Haus trifft YB im Wankdorf auf Inter Mailand. Foto: keystone-sda.ch

YB ist mit zwei Niederlagen in die Champions League gestartet. Nun kommt mit dem italienischen Meister der nächste Hochkaräter ins Wankdorf. Inter Mailand geht als Favorit in die Partie. Mit vier Punkten aus zwei Spielen befinden sich die Mailänder zurzeit auf dem 9. Rang der Tabelle, wohingegen YB mit null Punkten und null Toren auf dem letzten Platz rangiert. Der ehemalige Nati-Goalie Yann Sommer hat mit Inter in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert. Können die Young Boys an dieser Statistik etwas ändern und vielleicht sogar den ersten Sieg einfahren?

Erfahre es live im Stadion und erlebe als VIP einen magischen Champions-League-Abend. Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und Inter Mailand am 23. Oktober in Bern. Komm dabei in den Genuss eines 3-Gang-Menüs mit kalten und warmen Speisen sowie Getränken und schaue das Spielgeschehen von der Haupttribüne aus.

