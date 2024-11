In den Sechzehntelfinals treffen die ZSC Lions auf die Streubing Tigers. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Playoff-Rückspiel am 19. November in der Swiss Life Arena. Dabei kommst du in den Genuss von kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge.

Im September gewann der ZSC gegen die Streubing Tigers mit 3:2. Foto: keystone-sda.ch

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Die ZSC Lions qualifizierten sich souverän für die K.o.-Phase der Champions Hockey Leauge und treffen dort in der Runde der besten 16 auf das deutsche Team Streubing Tigers. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen landete der Schweizer Meister auf dem 2 Platz der Liga-Phase. Nun spielen die Zürcher am 12. November zuerst das Hinspiel der Playoffs in Streubing, bevor es am 19. November zum Rückspiel in der Swiss Life Arena kommt. Bereits in der regulären Saison trafen dort die beiden Mannschaften aufeinander. Die ZSC Lions setzten sich dank zwei Toren kurz vor Schluss mit 3:2 durch.

Für das Playoff-Spiel zwischen den Lions aus Zürich und den Tigers aus Streubing am 19. November verlost Blick VIP-Tickets. Erlebe das Spiel von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge der Swiss Life Arena. Ausserdem verlosen wir weitere 5 x 2 Tickets der besten Sitzplatz-Kategorie.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.