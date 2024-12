Die ZSC Lions möchten mit einem Sieg gegen Genève-Servette in den Final der Champions Hockey League einziehen. Foto: keystone-sda.ch

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

In der Champions Hockey League messen sich im Halbfinal die beiden Schweizer Vertreter aus Zürich und Genf. Der Schweizer Meister ZSC Lions reist für das Hinspiel am 15. Januar zuerst zum Titelverteidiger in die Westschweiz, bevor es eine Woche später in der Swiss Life Arena zum entscheidenden Spiel kommt. Mit dem Direktduell ist klar, dass im Finale der Champions Hockey League erneut eine Schweizer Mannschaft um den Titel kämpfen wird.

Gewinne zwei VIP-Tickets für das Halbfinal in der Champions Hockey League zwischen den ZSC Lions und Genève-Servette am 21. Januar in Zürich. Erlebe die Partie von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge. Zusätzlich verlosen wir weitere 5 x 2 Tickets der Kategorie 1 für das Schweizer Duell.

