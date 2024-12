Im Viertelfinal der Champions Hockey League treffen die ZSC Lions auf die Eisbären Berlin. Wir verlosen sowohl 2 x 2 VIP-Tickets als auch 5 x 2 weitere Tickets der besten Kategorie für das Rückspiel am 17. Dezember in der Swiss Life Arena.

Die ZSC Lions spielen im Viertelfinal der Champions Hockey League gegen die Eisbären Berlin. Foto: Patrick Straub/freshfocus

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Mit einem souveränen Sieg und dem Gesamtscore von 11:3 gegen die Staubing Tigers qualifizierten sich die ZSC Lions für den Viertelfinal der Champions Hockey League. Dort wartet mit den Eisbären Berlin bereits der nächste deutsche Vertreter. Somit kommt es zum Duell zwischen dem Schweizer und dem deutschen Meister. Dabei treffen die beiden Mannschaften am 4. Dezember zuerst in Berlin aufeinander, bevor am 17. Dezember das alles entscheidende Rückspiel in Zürich ansteht. Welches Team kann sich den Platz im Halbfinal sichern?

Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel zwischen den ZSC Lions und den Eisbären Berlin am 17. Dezember in der Swiss Life Arena. Erlebe das Spiel von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge. Zusätzlich verlosen wir weitere 5 x 2 Tickets der Kategorie 1 für das Viertelfinal-Duell.

Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.