Philipp Fankhauser bringt mit seiner «Something Tour 2025» grosse Emotionen auf die Bühne. Foto: Ueli Frey / Pressebild

Philipp Fankhauser ist einer der bekanntesten Blues-Musiker der Schweiz und begeistert seit Jahrzehnten mit seiner unverkennbaren Stimme und seinem eleganten Sound. Auf seinem 18. Album «Ain't That Something» springen er und seine Band mühelos zwischen Blues, Country, R&B, Gospel und französischem Chanson hin und her. Seinen einzigartigen Mix aus tiefgründigem Blues und mitreissendem Groove bringt er auf seiner Tour in die schönsten Konzertlocations des Landes. Begleitet von seiner hochkarätigen Band verspricht Philipp Fankhauser eine unvergleichliche Live-Show mit musikalischem Glanz und gefühlvollen Songs.

Blick verlost für fünf seiner Konzerte der «Something Tour 2025» je 2 x 2 Tickets. Mach mit und erlebe Philipp Fankhauser mit ein wenig Glück live am 8. Mai in Landquart GR, am 10. Mai in Thun BE, am 15. Mai in Schwyz, am 16. Mai in Frauenfeld oder am 24. Mai in Frauenfeld.

Teilnahmeschluss ist der 27. April 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.