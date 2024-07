Blue Cinema Ladies Night Tickets für den Film «Nur noch ein einziges Mal» gewinnen

Am 8. August kommt der Film «Nur noch ein einziges Mal» in die Kinos. Bei der Blue Cinema Ladies Night kannst du den Liebesfilm bereits zwei Tage vor dem offiziellen Kinostart sehen. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die Vorstellungen am 6. August in Zürich oder Bern.