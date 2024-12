Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Blue Cinema Ladies Night mit dem Drama «We Live In Time» am 7. Januar 2025 in Luzern und St. Gallen. Schau den Film mit deiner Begleitperson vor dem offiziellen Kinostart, Welcome-Drink inklusive.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Das Liebesdrama mit Florence Pugh (28) und Andrew Garfield (41) kommt am 9. Januar 2025 in die Schweizer Kinos. Du kannst dank Blick «We Live In Time» bereits vor dem offiziellen Kinostart sehen. Gewinne zwei Tickets für die Blue Cinema Ladies Night am 7. Januar 2025 in Luzern oder St. Gallen. Dabei geniesst du vor dem Filmstart einen Welcome-Drink zusammen mit deiner Begleitperson.

Teilnahmeschluss ist der 29. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.