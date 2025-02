Blue Cinema lädt am 4. März zur exklusiven Ladies Night mit dem Film «Wunderschöner». Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die Vorstellungen in Winterthur und in Zürich, inklusive Willkommens-Drink.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Was bedeutet Schönheit? Wie beeinflusst sie unser Leben? Und was passiert, wenn wir den Erwartungen der Gesellschaft nicht mehr entsprechen? Die Fortsetzung des Kino-Hits «Wunderschön» erzählt die bewegenden Geschichten von Frauen, die sich mit genau diesen Fragen auseinandersetzen.

Nadine (Anneke Kim Sarnau) kämpft mit den Folgen ihrer gescheiterten Ehe, während ihre Tochter Lilly (Emilia Packard) sich fragt, ob sie immer sagen kann, was sie wirklich will. Lehrerin Vicky (Nora Tschirner) fühlt sich von einem neuen Kollegen angezogen, während sie eigentlich noch an ihrer alten Liebe hängt. Julie (Emilia Schüle) muss sich in der von Männern dominierten TV-Branche behaupten, und Sonja (Karoline Herfurth) sucht nach ihrer Trennung nach einem Neuanfang. «Wunderschöner» berührt und regt zum Nachdenken an.

Blick verlost Tickets für die Blue Cinema Ladies Night mit «Wunderschöner». Gewinne zwei Tickets für die Spezialvorstellung in Winterthur oder Zürich am 4. März 2025 inklusive eines Willkommens-Drinks. Geniesse mit deiner Begleitperson einen wunderschönen Kinoabend mit einer geballten Ladung Emotionen auf der Leinwand.

Teilnahmeschluss ist der 23. Februar 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.