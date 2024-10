Erlebe die packende Fortsetzung von «Venom»! Für die Schweizer Premiere von «Venom: The Last Dance» am 23. Oktober im Pathé in Spreitenbach verlosen wir 65 x 2 Kinotickets, inklusive Popcorn und Getränk.

In «Venom: The Last Dance» muss Eddie Brock erneut gegen eine Bedrohung kämpfen, die alles zu zerstören droht, was ihm lieb ist. Doch diesmal steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Während Venom auf Konfrontationskurs mit einem mächtigen Gegner geht, verschwimmen die Grenzen zwischen Freund und Feind – und Eddie muss sich fragen, wem er überhaupt noch vertrauen kann.

Sei bei der Schweizer Premiere am 23. Oktober im IMAX-Kinosaal im Pathé Spreitenbach AG dabei und erlebe das Spektakel vor allen anderen! Fans des beliebten Antihelden können sich auf einen aufregenden Abend freuen, der mit actiongeladenen Szenen und einer fesselnden Geschichte begeistert. Blick verlost 65 x 2 Tickets für die Schweizer Premiere von «Venom: The Last Dance» je ein Popcorn und ein Getränk für dich und deine Begleitung.

Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.