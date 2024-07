Für FCZ-Neuzugang Fernand Goure wird es das erste Heimspiel im Letzigrund.

Bald rollt der Ball in der Schweiz wieder! Nicht mal eine Woche nach dem Finalspiel der Euro 2024 startet die Super League in die neue Saison. Am zweiten Spieltag kommt es dann im Letzigrund zum Zürcher Kantonsderby zwischen dem FC Zürich und dem FC Winterthur. In der vergangenen Saison trafen die Teams viermal aufeinander. Der FCZ konnte mit zwei Siegen und einem Unentschieden die bessere Bilanz aufweisen.

Blick verlost für das Duell zwischen dem FC Zürich und dem FC Winterthur am 28. Juli im Letzigrund 10 x 2 VIP-Tickets. Dabei geniesst du nicht nur das Spiel von gepolsterten Sitzplätzen von der Haupttribüne aus, sondern kommst auch in den Genuss eines 3-Gang-Buffets inklusive Getränken.

Teilnahmeschluss ist der 17. Juli 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.