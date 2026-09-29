Tritt in die Pedale und bring den Asphalt zum Glühen! Beim Blick Velo Cup verwandelt deine Muskelkraft pure Energie in Geschwindigkeit: Je schneller du strampelst, desto schneller jagt dein Modellauto über den Circuit. Fahr Stossstange an Stossstange mit der Konkurrenz, behalte das Live-Leaderboard im Blick und hol dir die unangefochtene Bestzeit. Hast du das Zeug zum Champion? Aufsteigen, Vollgas geben, siegen!

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir für jeden Convention-Tag 1 x ein iPad Air A16. Fülle das untenstehende Formular für die Teilnahme und den Haftungsausschluss aus und nimm so an der Verlosung teil. Wir wünschen dir viel Glück!

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Die Anlage ist für Personen ab mindestens 6 Jahren konstruiert und daher für die Benutzung Jüngerer nicht zugelassen. Die Anlage darf immer nur von einer Person aufs Mal betreten/benutzt werden. Hüpfen auf der Anlage ist verboten. Personen mit Rücken-, Gelenk- oder Herzproblemen sowie Schwangeren wird von einer Benutzung abgeraten. Das Konsumieren von Speisen und Getränken auf oder in der Anlage ist strikt untersagt.

Sicherheitshinweis

Das Gerät respektive die Anlage ist entsprechend den gesetzlichen Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen gebaut und wird periodisch von den zuständigen Kontrollorganen (TÜV) geprüft und zur Inbetriebnahme bewilligt.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Den angeordneten Sicherheits- und Betriebsanweisungen sind strikt Folge zu leisten.

Schuhe, Brillen, Schlüssel, Schreibstifte, Handys sowie alle Gegenstände, welche Verletzungen an Personen herbeiführen oder die Anlage beschädigen können, sind vor der Benutzung der Anlage abzulegen. Jegliche Haftung im Falle von Diebstahl, Entwendung, Verlust, Defekt etc. wird vollumfänglich abgelehnt.

Renitenten Personen oder Personen in angetrunkenem Zustand ist die Benutzung der Anlage strikt untersagt; diese werden unverzüglich weggewiesen. Kann ein geordneter Betrieb nicht gewährleistet werden (Demos, mutwillige Störungen, im Speziellen alkoholisierte Personen usw.), wird der Betrieb im Sinne der Gewährleistung von Sicherheit und Ruhe unverzüglich eingestellt oder wird gegebenenfalls die Anlage abgebaut.

Die Benutzung der Anlage liegt im Ermessen des Veranstalters/Betreibers respektive in der Eigenverantwortung eines jeden einzelnen Benutzers, einer jeden einzelnen Benutzerin.

Haftungsausschluss

Die Benutzung der Anlage erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr hin.

Jeder Nutzer, jede Nutzerin haftet alleinig und vollumfänglich für alle aus der Benutzung der Anlage entstandenen Schäden, für Schäden an Eigen- oder Drittpersonen sowie für Schäden an der Anlage und an Sachen Dritter. Eltern haben ihre Kinder selbst zu beaufsichtigen. Jegliche Haftung durch Veranstalter, Betreiber oder Vermieter ist ausgeschlossen.

Attention – veuillez noter svp

Suivre strictement les ordres du personnel. Manger et boire sur/dans l’installation est strictement interdit. Les parents ou adultes accompagnateurs doivent surveiller leurs enfants eux-mêmes. L’utilisation de l’installation est à vos risques et périls. Toute responsabilité de l'organisateur, de l'exploitant ou du loueur est exclue. Merci bien.

Attenzione – si prega di leggere con attenzione quanto segue

Gli ordini del personale devono essere rigorosamente rispettati. È assolutamente vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’impianto di gioco. I genitori o accompagnatori sono pienamente responsabili dei propri bambini. L’utilizzo dell’impianto è sotto la responsabilità esclusiva degli accompagnatori. L’organizzatore, gli operatori e i proprietari dell’impianto declinano ogni responsabilità in merito. Grazie mille per la collaborazione!

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Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden