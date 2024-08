Gewinne ein verlängertes Sport-Wochenende in Davos

Zum 21. Mal findet in Davos der Blick Outdoor-Plausch statt. Die Teilnehmer erwarten vier sportliche Tage mit Wander- und E-Bike-Kursen. Gewinne ein Package für den Blick Outdoor-Plausch vom 28. August bis 1. September in Davos mit Übernachtung im 4-Sterne-Hotel.

Vom 24. August bis 1. September findet in der Davoser Bergwelt der 21. Blick Outdoor-Plausch statt. Aufgeteilt in zwei Kurse erleben die Teilnehmer vier sportliche Tage und auch ein paar erholsame Stunden. Dabei können die Teilnehmer wählen, ob sie die schönsten Plätze der Region auf den Wanderwegen entdecken möchten oder sie mit dem E-Bike die Trails der Destination Davos Klosters erkunden möchten. Dabei werden sie jeweils von kompetenten und erfahrenen Guides begleitet. Bei Hofmänner Sport können die neusten Wanderschuhe und -stöcke getestet werden. Ein E-Bike sowie die Ausrüstung müssen selbst mitgebracht werden, es besteht aber die Möglichkeit, die neusten Modelle der Szene zu testen.

Blick verlost im Rahmen vom Blick Outdoor-Plausch 1 x 2 Doppelzimmer im Hotel Morosani Schweizerhof vom 28. August bis am 1. September in Davos. Zusätzlich kannst du als Teilnehmer beim Blick Outdoor-Plausch die Bergbahnen Davos Klosters (nur Wandern) sowie die Verkehrsbetriebe Davos an den Kurstagen kostenlos nutzen und erhältst Eintritt in das Hallen- und Erlebnisbad Eau-là-là. Mache bei unserem Gewinnspiel mit und verbringe mit deiner Begleitperson ein sportliches, aber auch erholsames verlängertes Wochenende.

Teilnahmeschluss ist der 11. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.