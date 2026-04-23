Erlebe den Sternenhimmel auf 1548 Metern über Meer: An drei Abenden lädt das Hotel Restaurant Chasseral zum Astronomie-Event mit Teleskopen, Abendessen und Übernachtungsoption. Blick verlost exklusive Tickets für das Spektakel mit 360-Grad-Panorama auf dem Chasseral.

Gewinne Tickets für einen Astronomie-Abend auf dem Chasseral mit Übernachtung

Gewinne Tickets für einen Astronomie-Abend auf dem Chasseral mit Übernachtung

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Auf dem Chasseral zeigt sich der Nachthimmel spektakulärer als im Tal. Der Standort auf über 1548 Metern Höhe bietet optimale Bedingungen für astronomische Beobachtungen. Das Hotel Restaurant Chasseral lädt am 8. Mai, 12. August und 12. September zu einzigartigen Astonomie-Abenden im Berner Jura. Expertinnen und Experten von Astroevents führen die Teilnehmenden durch den Nachthimmel.

Mit Teleskopen können am Nachthimmel faszinierende Objekte wie Planeten, Sternen, Sternenhaufen und entfernte Galaxien beobachtet werden. Auch unsere eigene Galaxie, die Milchstrasse, wird zwischen zahlreichen Sternbildern deutlich sichtbar. Als Teil des Programms wird im Restaurant ein feines Drei-Gang-Abendessen serviert und die Gäste erhalten eine spannende interaktive Einfühurng in die Astronomie.

Wir verlosen je 1 x 2 Tickets für die Astronomie-Abende am 8. Mai und 12. August auf dem Chasseral inklusive Abendessen und Übernachtung im Hotel. Ausserdem gibt es weitere 2 x 2 Tickets für den Abend des 8. Mai inklusive Abendessen zu gewinnen. Geniesse mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend mit einzigartigem 360-Grad-Panorama auf dem Chasseral.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 26. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.