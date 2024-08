VIP-Tickets für die Champions-League-Playoffs von YB gewinnen

Auf die Young Boys wartet mit Galatasaray Istanbul ein harter Brocken auf dem Weg in die Königsklasse. Am 21. August treffen sie zuerst zu Hause auf die türkische Topmannschaft. Du kannst als VIP in der Valiant Lounge live dabei sein!

Kann YB sich für die Champions League qualifizieren?

Es ist ein schwieriges Los, das YB auf dem Weg in die Königsklasse zugeteilt bekommen hat. In den Champions-League-Playoffs treffen die Berner auf Galatasaray Istanbul. Die Türken haben in den letzten beiden Jahren die nationale Meisterschaft gewonnen und haben ein Team gespickt mit Stars wie Hakim Ziyech oder Mauro Icardi. Am 21. August empfangen die Berner Galatasaray zu Hause im Wankdorf, ehe es am 27. August im Hexenkessel von Istanbul zum entscheidenden Rückspiel kommt. Setzt sich YB gegen Galatasaray durch, warten wieder magische Champions-League-Abende auf die Mannschaft und das Berner Publikum.

Für das Hinspiel der Champions-League-Playoffs am 21. August verlosen wir 2 x 2 VIP-Tickets. Geniesse das Spiel zwischen dem Schweizer und dem türkischen Meister von den besten Sitzplätzen aus und komme in der Valiant Lounge in den Genuss kulinarischer Leckerbissen.

Teilnahmeschluss ist der 14. August 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.