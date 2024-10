Benefizkonzert für den guten Zweck Blick verlost Tickets für das Swiss Charity Concert in Zürich

Das Swiss Charity Concert fördert jährlich die Kinderrechtsorganisation Save the Children. Um dieses grandiose Projekt zu unterstützen, verlosen wir 2 x 2 VIP-Tickets für das Konzert in der Tonhalle Zürich am 5. November sowie 5 x 2 weitere Tickets.