Blick verlost für den Halt der Emmi Caffè Latte Beachtour am Zürcher Hauptbahnhof 15 x 2 VIP-Sitzplatztickets. Geniesse mit deiner Begleitperson vom 30. April bis 3. Mai vier Tage lang Beachvolleyball im Herzen Zürichs.

Sichere dir deine VIP-Plätze für das Beachvolleyball-Highlight in Zürich!

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Spannung, spektakuläre Ballwechsel und sportliche Höchstleistungen, das bietet die Emmi Caffè Latte Beachtour in diesem Jahr in verschiedenen Schweizer Städten. Die Turnierserie ist die höchste nationale Beachvolleyball-Tour in der Schweiz.

Bei den fünf Tour-Stopps treten Schweizer Top-Teams und internationale Stars gegeneinander an, um Turniersiege, Punkte für das Swiss Beach Ranking und Preisgeld zu erkämpfen. Neben packenden Matches auf dem Center-Court wartet ein bunter Beach-Market auf die Fans, der sowohl grosse als auch kleine Besucher mit hervorragender Unterhaltung begeistert – inklusive dem Streetfood Beach Park, der kulinarische Leckerbissen aus aller Welt serviert.

Du willst live dabei sein? Für das Event am Zürcher Hauptbahnhof verlost Blick 15 x 2 VIP-Sitzplatztickets! Gewinne mit etwas Glück zwei Tickets und erlebe erstklassige Spiele in einzigartiger Atmosphäre gemeinsam mit deiner Begleitung.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 23. April 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.