Zum ersten Mal findet die PDC Swiss Darts Trophy in Basel statt. Wir verlosen Tickets für verschiedene Sessions am Event der Darts-Elite vom 27. bis 29. September.

Superstars wie Peter Wright gehören bei der European Tour zu den Stammgästen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der PDC Europe wird die Darts-Elite in der Schweiz gastieren. Die PDC Swiss Darts Trophy bringt vom 27. bis 29. September die besten Spieler der Welt nach Basel. Die Fans können sich auf spannende Matches in der St. Jakobshalle freuen, wenn Weltmeister wie Michael van Gerwen, Michael Smith und Peter Wright ihre Präzision unter Beweis stellen. Auch Newcomer wie Luke Humphries werden die Bühne betreten.

Um diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen, verlost Blick je 3 x 2 Tickets für die Nachmittags-Sessions an allen drei Tagen sowie für die Abend-Session am 27. September der Swiss Darts Trophy 2024. Für den 29. September verlosen wir ausserdem noch Premium-Tickets für die Nachmittags-Session.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.