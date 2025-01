Der beliebte Bär Paddington erlebt ein spannendes Abenteuer in Peru! Gewinne vier Tickets für die exklusive Vorpremiere von «Paddington in Peru» inklusive Frühstück am 26. Januar 2025 im Blue Cinema in deiner Nähe.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Der liebenswerte Bär Paddington ist zurück auf der grossen Leinwand! In seinem neuesten Abenteuer reist Paddington gemeinsam mit Familie Brown in seine Heimat Peru. Doch die Reise entwickelt sich schnell zu einem spannenden Abenteuer, denn seine Tante Lucy ist plötzlich verschwunden. In ihrem Zimmer findet Paddington eine geheimnisvolle Karte mit einem versteckten Hinweis. Gemeinsam mit den Browns begibt er sich auf eine aufregende Spurensuche vom tiefen Dschungel des Amazonas bis zu den atemberaubenden Berggipfeln Perus. «Paddington in Peru» ist ab dem 30. Januar nur in den Kinos zu sehen.

Blick verlost je 25 x 4 Tickets für die Vorpremiere von «Paddington in Peru» am 26. Januar inklusive Frühstück in den Blue Cinemas in Muri BE, Biel, Chur, Luzern, Winterthur, St. Gallen und Zürich. Schaue das neuste Abenteuer von Paddington zusammen mit deiner Familie vor allen anderen.

