Badminton-Highlight in Basel

1/2 Erlebe Spitzensport hautnah bei den Yonex Swiss Open 2025. Foto: Getty Images

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die Yonex Swiss Open 2025 sind ein Badminton-Highlight der Extraklasse! Vom 18. bis 23. März treten die besten Spielerinnen und Spieler der Welt in Basel an, um sich wertvolle Qualifikationspunkte für die Weltmeisterschaften 2025 in Paris zu sichern. Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig besetzt: Olympiasieger, Weltmeister und zahlreiche Top-Athleten aus rund 50 Nationen sind dabei. Die Fans erwartet ein spektakuläres Turnier mit spannenden Matches und hochklassigem Sport. Neben dem sportlichen Geschehen sorgt ein attraktives Angebot im Foyer mit Asia-Restaurant, Verkaufs- und Informationsständen sowie Wettbewerben für beste Unterhaltung.

Blick verlost je 3 x 2 Business-Sitzplätze für jeden Spieltag sowie 10 x 2 Dauerkarten für die Yonex Swiss Open 2025 in Basel. Rund 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden in der St. Jakobshalle Basel erwartet, du und deine Begleitperson haben die Chance, ebenfalls Teil davon zu sein.

