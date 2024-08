Gewinne einen Gutschein für eine Geburtstagsparty im Kiddy Dome

1/6 Der Kiddy Dome bietet Spass, Vergnügen und Action für die ganze Familie.

Im Kiddy Dome in Rohrbach BE können sich Kinder auf rund 6000 Quadratmetern in verschiedenen Welten austoben. So gibt es eine Erlebniswelt mit Bällebad, Hochseilgarten, Donut-Slider, Kartbahn, Cage-Fussballfeld und vielen weiteren Bereichen. In der Sprungwelt mit Sprungturm, Ninja-Parcours, Trampolin-Basektball und Schnitzelgrube kriegen auch Jugendliche ihre Action und können ihre Grenzen ausloten.

Die Indoor Familien- und Erlebniswelt ist auch perfekt für eine Geburtstagsparty. Kinder feiern hier zusammen im Kiddy Dome oder Jumping Dome ein unvergessliches Fest mit den beiden Maskottchen Jimmy und Bruno.

Gewinne einen Gutschein für eine Geburtstagsparty für dein Kind im Kiddy Dome in Rohrbach BE. Das «All in»-Paket beinhaltet sechs Eintritte (5 Kinder, 1 Begleitung), einen reservierten Geburtstagstisch für bis zu 3,5 Stunden in einer Geburtstagslounge, eine Krone und ein Geburtstagsgeschenk für das Geburtstagskind, Getränke und leckeres Kindermenü, eine Überraschung für die Gäste, 30 Minuten Sprungzeit im Jumping Dome und vieles mehr.

Teilnahmeschluss ist der 25. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.