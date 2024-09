1:44 Schweizer Film: Das ist der Trailer zu «Landesverräter»

Vom 3. bis 13. Oktober wird Zürich erneut zur glamourösen Filmmetropole. Das Zurich Film Festival lockt zahlreiche Stars und Film-Highlights in die Limmatstadt. In diesem Jahr kannst du bei der Premiere des neuen Schweizer Films «Landesverräter» dabei sein. Der fesselnde Thriller von Regisseur Michael Steiner erzählt eine packende Geschichte von Verrat und Moral in der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Im Zentrum steht die Figur des Schweizer Offiziers Max Bär, der im Kalten Krieg auf dunklen Wegen wandelt und zum Spion wird. Ein nervenaufreibendes Drama über Loyalität, Verrat und die Frage nach der Wahrheit.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die Schweizer Premiere des Films für den 5. Oktober. Nutze deine Chance und erlebe diesen packenden Film live beim ZFF!

