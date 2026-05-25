Der Westcoast-Sound kehrt mit Xzibits «Kingmaker Tour» zurück. Der US-Rapper bringt ein kompaktes Live-Set mit Klassikern, Fan-Favorites und neuen Tracks für vier Konzerte in die Schweiz. Gewinne jetzt Tickets für die Shows in Zürich und Chur.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Rap-Superstar Xzibit bringt den Westcoast-Sound zurück auf die Bühnen. Dabei tritt er auf seiner Europatour gleich vier Mal in der Schweiz auf. Der US-Rapper spielt in Bern, Zürich, Chur und Genf ein kompaktes Set mit Klassikern, Fan-Favorites und neuen Tracks. Dazu kommen rohe Beats und eine Live-Dynamik, die sofort greift. Xzibit gehört zu den prägenden Künstlern der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre. Sein Stil ist direkt, seine Stimme markant und sofort wiedererkennbar. Durch Kollaborationen mit Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem wurde er international bekannt. Mit Songs wie «X», «Paparazzi» oder «Multiply» greift er zentrale Momente seiner Karriere im Live-Set auf. Unterstützt wird er von der Furnace Band, die dem Sound mit Gitarren und Drums zusätzliche Wucht verleiht.

Blick verlost je 12 x 2 Tickets für die Konzerte von Xzibit am 6. Juni in Zürich und am 7. Juni in Chur. Erlebe mit etwas Glück die Rap-Legende auf seiner «Kingmaker Tour» und geniesse den Westcoast-Sound live auf der Bühne.

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Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.