1/2 Die Stubete Gäng kommt in den Zauberpark.

Die Stubete Gäng ist in diesem Winter auf grosser «Samichlaus»-Tour, doch am 25. November macht ihr Schlitten einen Halt im Zauberpark am Flughafen Zürich. Dabei performt die Band nicht nur ihre aktuelle Single «Samichlaus», sondern auch all ihre Party-Hits wie «Petra Sturzenegger», «Göschene - Airolo» oder «De Pizzaiolo». Die Shows werden mehr als nur ein Konzert. Es wird eine musikalische Schlittenfahrt durch die schneebedeckten Höhen der Unterhaltung, in einem wahrhaft verzaubernden Ambiente im magischen Winterdorf. Vom 21. November bis 8. November verleiht der Zauberpark in der Vorweihnachtszeit mit den beeindruckenden Lichtinstallationen auf dem Panoramaweg, dem Genussdorf mit vielfältiger Kulinarik und den Konzerten unter freiem Himmel einen speziellen Zauber am Flughafen Zürich.

Für den Konzertabend im Zauberpark mit der Stubete Gäng am 25. November kannst du bei uns VIP-Tickets gewinnen. Dabei siehst du das Konzert nicht nur von der VIP-Plattform mit bester Sicht auf die Bühne, sondern geniesst dort auch kostenlose Getränke an der Bar und erhältst einen Voucher für eine Speise nach Wahl im Genussdorf.

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.