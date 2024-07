Gewinne Tickets für die Open-Air-Show von Herbert Grönemeyer

Einer der grössten deutschen Musiker aller Zeiten kommt am 6. August für ein Konzert in die Schweiz. Blick verlost 15 x 2 Tickets für die Open-Air-Show von Herbert Grönemeyer. Der «Super Tuesday» läutet die Festivalwoche auf dem Heitere ein.

Herbert Grönemeyer kommt mit neuem Album und all seinen Hits auf den Heitere.

Vom 6. bis. 11. August steht der Hausberg in Zofingen ganz im Zeichen der Musik. Mit dem Heitere Open Air und dem Volksschlager Open Air finden zwei seit Jahrzehnten beliebte Festivals auf dem Heitere statt. Den Auftakt zur Festivalwoche bildet das Konzert von Superstar Herbert Grönemeyer am «Super Tuesday». Vor 34 Jahren trat der Musiker bereits einmal in Zofingen auf, damals noch in der Mehrzweckhalle.

Grönemeyer findet immer die passenden Klänge und Worte für die aktuelle Zeit. Seit vier Jahrzehnten zählt er zu den einflussreichsten Popkünstlern im deutschsprachigen Raum. Mit 67 Jahren zeigt er keinerlei Anzeichen von Ermüdung oder Langeweile und erst recht keinen Stillstand. Seine musikalische Neugier ist ebenso grenzenlos wie sein politisches Engagement. Seine Live-Auftritte sind ein kollektives Erlebnis und voller Energie. «Das ist los» lautet der Titel seines 16. Studioalbums, das er auch live in Zofingen spielen wird. Und natürlich dürfen auch seine grössten Hits wie «Bochum», «Flugzeuge im Bauch», «Der Weg», «Männer» oder «Mensch» nicht fehlen.

Blick verlost für das Konzert von Herbert Grönemeyer 15 x 2 Tickets. Mache bei unserem Gewinnspiel mit und gewinne zwei Tickets für seine Open-Air-Show auf dem Zofinger Hausberg.

