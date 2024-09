Schaue die Geschichte über den aussergewöhnlichen Roboter «Roz» bei der Schweizer Premiere am 22. September vor allen anderen. Gewinne vier Tickets für «The Wild Robot» und geniesse dabei in Zürich vor dem Film einen Brunch mit deiner Familie.

Rozzum 7134 ist kein gewöhnlicher Roboter. Eigentlich entwickelt als Unterstützung für eine futuristische urbane Welt, strandet Roz nach einem Schiffbruch auf einer abgelegenen Insel. Nur langsam baut sie mit den anfänglich misstrauischen Tieren Beziehungen auf und passt sich an die raue, ungewohnte Umgebung an. Durch Zufall wird sie zur Beschützerin eines hilflosen, verwaisten Gänsekükens und entdeckt die wahre Bedeutung des Lebens.

Gemeinsam müssen Roz und das Küken lernen, in der Wildnis zu überleben. Aus Fremden werden sie Freunde, und schliesslich wachsen sie zu einer Familie zusammen. Doch als Roz von ihrer mysteriösen Vergangenheit eingeholt wird, überwindet sie ihre Programmierung und verteidigt zusammen mit ihren Gefährten als «The Wild Robot» ihre neue Heimat.

Der Animationsfilm kommt am 3. Oktober in die Schweizer Kinos (Altersempfehlung ab 6 Jahren). Du kannst den Film bei der Schweizer Premiere von Blick und Universal Pictures als Erstes sehen. Wir verlosen 45 x 4 Tickets für «The Wild Robot» am 22. September im Kino The Frame in Zürich inklusive Brunch sowie je ein Popcorn und ein Softgetränk.

Am gleichen Tag finden in Bern und Ebikon Popcorn-Vorpremieren statt. Wir verlosen für die Vorstellung im Pathé Mall of Switzerland in Luzern 45 x 4 Tickets mit je einem Popcorn und einem Getränk sowie 60 x 4 Tickets mit je einem Popcorn und einem Getränk für die Vorstellung im Pathé Westside in Bern.

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.