Der «Walzerkönig» kehrt zurück: André Rieu bringt seine Welttournee 2024 in die Schweiz. Blick verlost 15 x 2 Tickets für sein Konzert am 22. November im Hallenstadion Zürich.

André Rieu kommt in die Schweiz

Andre Rieu beehrt im November seine Fans in Lausanne und Zürich. Foto: imago images/Fotostand

Am 21. und 22. November 2024 kommt der beliebte «Walzerkönig» André Rieu mit seiner Welttournee wieder in die Schweiz und spielt zwei Konzerte in Lausanne und Zürich. Gemeinsam mit seinem Johann Strauss Orchester bringt Rieu schwungvolle Walzer und Klassiker aus Musical, Operette und Film auf die Bühne – ein Programm, das weltweit Fans begeistert.

Seine Konzerte bieten weit mehr als Musik: Aufwendige Kostüme, humorvolle Moderationen und eine einzigartige Atmosphäre machen jede Show zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der niederländische Geiger und Entertainer hat mit seiner sympathischen Art eine treue Fangemeinde aufgebaut und verzaubert Menschen jeder Altersgruppe.

Du hast die Chance, Teil dieses besonderen Erlebnisses zu sein. Für das Konzert in Zürich am 22. November gibt es 15 x 2 Tickets zu gewinnen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.