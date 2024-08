Das Knabenschiessen zieht jährlich über 800'000 Besucherinnen und Besucher ans Albisgüetli.

Das älteste Volksfest der Stadt Zürich, das bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht, findet dieses Jahr vom 7. bis 9. September statt. Auf dem Albisgüetli zeigen Schausteller ihre verrücktesten Bahnen und es gibt viele verschiedene Essensstände mit kulinarischen Highlights. Jedes Jahr besuchen über 800'000 Personen das Zürcher Volksfest.

Aber das Wichtigste am Fest ist der Schiesswettkampf, bei dem der nächste Schützenkönig oder die nächste Schützenkönigin gesucht wird. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren dürfen am Wettbewerb teilnehmen. Jeder Schütze hat fünf Schüsse, Ziel ist das Punkte-Maximum von 35 Punkten zu erreichen. Schützenkönig wird, wer nach dem Ausstich am meisten Punkte geschossen hat. Die Anmeldefrist für den Schiesswettbewerb läuft online seit dem 8. August. Während dem Fest dann vor Ort in der Schiessanlage Albisgütli (Eingangshalle).

Blick verlost 15 Packages mit einem Verpflegungsgutschein, drei Chilbi-Chips und der Einschreibgebühr für das Knabenschiessen. Mache jetzt mit und gewinne ein Knabenschiessen-Paket für dein Kind, deine Enkelkinder oder Nachbarin und Nachbar. Teilnahmeberechtigt beim Schiesswettbewerb sind Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren mit Wohnort oder Arbeitsstelle im Kanton Zürich.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 28. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.