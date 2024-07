Vom 31. Juli bis am 10. August findet das Lakelive Festival in Biel statt. Direkt am See warten auf die Besucherinnen und Besucher Konzerte sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten. Blick verlost für zwei Tage je 5 x 2 Tickets.

Tickets gewinnen für einen Tag am Lakelive in Biel

1/2 Geniesse einen atemberaubenden Abend am Lakelive Festival in Biel.

Das Expo-Gelände in Biel verwandelt sich vom 31. Juli bis zum 10. August in ein buntes Festival voller Musik, Sport und Kultur. Das Lakelive bietet 10 Tage lang ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. So können verschiedene Sportarten entdeckt werden und diverse kulturelle Aktivitäten sorgen bei den Besucherinnen und Besuchern für Unterhaltung. Daneben garantiert das vielseitige Musikprogramm des Lakelive Festivals mit über 36 Konzerten Highlights für jeden Musikgeschmack. Auf der Bühne werden Künstler wie Nemo, Simple Minds, Passenger, Die Fantastischen Vier, Loi, Bazurto All Stars, Troubas Kater, Andryy, Joya Marleen, Chlyklass, The Gardener & The Tree und viele mehr auftreten.

Für das Lakelive Festival verlost Blick für den 3. und 9. August je 5 x 2 Tickets. Geniesse einen ereignisreichen Tag am Bielersee mit Konzerten internationaler, nationaler und regionaler Acts sowie einem einmaligen Rahmenprogramm.

