Spannung, Tempo und packende Duelle verspricht der Cupfinal-Tag im Handball! Am 1. März 2025 kämpfen die besten Teams der Schweiz in der Mobiliar Arena in Gümligen bei Bern um den Titel. Sei live dabei und gewinne bei uns deine Tickets!

Alle Entscheidungen an einem Tag

1/2 Wer holt den begehrten Pokal? Am 1. März kämpfen die besten Teams der Schweiz um den Titel. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die Mobiliar Handball Cupfinals sind das grosse Highlight der Saison: Am 1. März 2025 trifft sich die Schweizer Handball-Elite in Bern, um die neuen Cupsieger zu küren. Am Finaltag werden die Sieger der Männer, der Frauen sowie der Juniorinnen und Junioren gesucht. Erlebe hoch spannende Partien, spektakuläre Tore und echte Emotionen, live und hautnah!

Blick verlost 10 x 2 Sitzplatztickets für die Handball-Cupfinals am 1. März in der Mobiliar Arena in Gümligen bei Bern. Nutze deine Chance und gewinne Tickets für einen unvergesslichen Handball-Tag!

Teilnahmeschluss ist der 16. Februar 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.