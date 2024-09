Am 26. September laden die Kinderhilfsorganisation Right To Play und der Reality-Gaming-Host Boda Borg zum spannenden Questing-Abend – du kannst gemeinsam mit deiner Begleitperson dabei sein!

Zum ersten Mal veranstaltet die Kinderhilfsorganisation Right To Play in Zusammenarbeit mit dem revolutionären Reality-Gaming-Anbieter Boda Borg einen einzigartigen Abend voller Spiel, Spass und Unterhaltung. Am 26. September werden in Zürich Teams von drei bis fünf Teilnehmenden knifflige Aufgaben und Rätsel beim Questing-Event lösen – mentale und physische Herausforderungen warten auf die Teilnehmenden.

Der Abend wird in prominenter Gesellschaft verbracht. Sportstars wie Langlauf-Legende Dario Cologna, Running-Talent Abdi Salam Ali, Zauberweltmeister Pat Perry und Leichtathletik-Star Alexander Martinez sind mit dabei und werden für eine zusätzliche Portion Spannung und Spass sorgen. Vor und nach dem Questing-Event gibt es für alle Anwesenden die Möglichkeit, sich mit Getränken und Snacks zu stärken und sich mit den Promis zu unterhalten. Zudem wird Pat Perry mit seiner Tischzauberei die Gäste begeistern.

Neben dem Abenteuer steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen mit dem Kauf eines Tickets die Arbeit von Right To Play. 100 Franken pro Ticket gehen direkt an die Kinderhilfsprogramme der Organisation, was zwei Kindern ein Jahr lang den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglicht.

Blick verlost 5 x 2 Tickets für den Questing-Event von Right to Play und Boda Borg am 26. September in Zürich. Die Tickets beinhalten den Eintritt zum Event, die Teilnahme am Questing, Unterhaltung, Verpflegung (alkoholfreie Getränke) sowie die Spende für den guten Zweck.

