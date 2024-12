Erlebe das Jubiläumskonzert von Gölä in Zürich live! Am 25. und 26. Januar 2025 tritt der legendäre Musiker im Hallenstadion auf. Gewinne zwei Tickets für die erste Riesen-Show und sei dabei, wenn er die Halle zum Beben bringt.

Gölä feiert sein Jubiläum mit einer Riesen-Show und all seinen grössten Hits.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Seit über zwei Jahrzehnten prägt Gölä die Schweizer Musikszene mit seinen Mundarthits, kraftvollen Rockballaden und seiner authentischen Art. Mit Klassikern wie «Uf u dervo», «Schwan» und «Wildi Ross» hat der Thuner Musikgeschichte geschrieben und Millionen von Schweizer Fans begeistert.

Nun feiert er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum mit zwei Riesen-Shows im Hallenstadion. Am 25. und 26. Januar 2025 spielt der Büetzer in seiner 2,5-stündigen Show all seine grossen Hits und erstmals auch Songs seines neuen Albums «25X Studio Session» live mit einer topbesetzten Band. Auf diesem hat er ewig nicht gespielte Lieder aus der «Uf und devo»-Zeit neu aufgenommen.

Blick verlost 20 x 2 Tickets für das erste Jubiläumskonzert am 25. Januar im Hallenstadion. Sei bei diesem einmaligen Konzerterlebnis mit Gölä dabei und erlebe eine einmalige Show.

Teilnahmeschluss ist der 5. Januar 2025. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.